Υγεία - Περιβάλλον

Πέθανε 48χρονος ασθενής με κορονοϊό στον Ευαγγελισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε κι άλλο η λίστα των θυμάτων από κορονοϊό στη χώρα μας. Κατέληξε ασθενής 48 ετών.

Πέθανε ασθενής 48 ετών από κορονοϊό, την Πέμπτη το βράδυ, στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού.

Σύμφωνα με πληφοροφορίες, ο άντρας έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Συνολικά ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στη χώρα μας ανέρχεται στους 394.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 411 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 68 συνδέονται με γνωστές συρροές και 33 είναι εισαγόμενα.