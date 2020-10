Κοινωνία

Κορονοϊός: Θετικοί διαγνώστηκαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”

Συναγερμός στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μετά τα κρούσματα σε άνδρες της ασφάλειας.

Πέντε αστυνομικοί διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, σε ελέγχους που έγιναν το τελευταίο 20ήμερο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Αρχικά βρέθηκαν δύο αστυνομικοί οι οποίοι ήταν ασυμπτωματικοί και από την ιχνηλάτηση που έγινε από τον ΕΟΔΥ, εντοπίστηκαν άλλοι τρεις.

Οι αστυνομικοί είχαν έρθει σε επαφή με κρατούμενους που ήταν φορείς του ιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ένας εκ των αστυνομικών που εντοπίστηκαν θετικοί, και υπηρετεί στην ασφάλεια του αεροδρομίου, τις τελευταίες τρεις ημέρες νοσηλεύεται με πνευμονία στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο .