Europa League - ΑΕΚ: Επική πρόκριση σε βάρος της Βόλφσμπουργκ

Με γκολ στην εκπνοή του αγώνα, η “Ένωση” πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο της πρόκρισης στους ομίλους της διοργάνωσης.

Με τον Καρίμ Ανσαριφάρντ να σκοράρει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τη Βόλφσμπουργκ στο ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στους ομίλους του Europa League. Η “Ένωση” βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο (45΄ Μεχμέντι), όμως ισοφάρισε με εκπληκτικό γκολ του Σιμόες στο 65΄ και πήρε τη νίκη με το “buzzer beater” του Ιρανού.

Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ και πέναλτι έχασε και βρέθηκε πίσω στο σκορ το κρισιμότερο σημείο, στην εκπνοή. Στο 18΄ ο Πέρβαν απέκρουσε το πέναλτι του Μάνταλου, το οποίο είχε κερδίσει ο Κρίστιτσιτς σε ανατροπή από τον Σλάγκερ. Ο ορισμός της μεγάλης ευκαιρίας που χάθηκε για την ΑΕΚ και μαζί η ψυχολογική ώθηση που θα της έδινε το προβάδισμα. Παρόλα αυτά, δεν έχασε τον έλεγχο του παιχνιδιού και έδειχνε ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά. Όμως, ακριβώς με τη συμπλήρωση 45 λεπτών, ο Μπρέκαλο πάσαρε στον Μεχμέντι κι αυτός με διαγώνιο πλασέ, νίκησε τον Τσιντώτα για το 0-1. Ούτε σέντρα δεν πρόλαβαν να οι κάνουν οι παίκτες της “Ένωσης” και ο διαιτητής τους έστειλε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Στο β΄ ημίχρονο οι “κιτρινόμαυροι” μπήκαν στο γήπεδο αποφασισμένοι να δώσουν και την ψυχή τους. Με μπροστάρη τον Αντρέ Σιμόες που ήταν “άρχοντας” στον χώρο του κέντρου, πίεσαν ασφυκτικά τους Γερμανούς. Έλειπε όμως η καλή τελική πάσα, αφού ο Μάνταλος ήταν σε κακή μέρα επιθετικά. Και αυτό το πρόβλημα έλυσε ο Σιμόες, ο οποίος με “οβίδα” από τα 25 μέτρα ισοφάρισε στο 65ο λεπτό! Ο Πορτογάλος σκόραρε στην Ευρώπη τρία χρόνια μετά το 3-0 επί της Μπριζ, όταν είχε πετύχει δύο γκολ και είχε οδηγήσει εκ του ασφαλούς την ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League.

Με την αύρα του Σιμόες και την ενέργεια που έβγαζαν οι Γκαρσία, Ινσούα, Κρίστιτσιτς, η ομάδα του Καρέρα κυριαρχούσε και έδειχνε ικανή για τη μεγάλη ανατροπή. Ο Ιταλός προπονητής χρησιμοποίησε όσα “όπλα” είχε στη διάθεσή του, ρίχνοντας στο ματς τους Λιβάγια, Μαχαίρα, Ανσαριφάρντ.

Ο Ιρανός ήταν αυτός που έστειλε την ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League, καθώς στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων κυνήγησε μια χαμένη μπαλιά, “άδειασε” την άμυνα της Βόλφσμπουργκ και έγραψε το τελικό 2-1!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Βασιλαντωνόπουλος, Τσιγκρίσνκι, Σβάρνας, Ινσούα, Σιμόες, Σάκχοφ, Κρίστιτσιτς, Μάνταλος (62΄ Λιβάγια), Γκαρσία (81΄ Μαχαίρας), Ολιβέιρα (87΄ Ανσαριφάρντ).

Βόλφσμπουργκ (Όλιβερ Γκλάσνερ): Πέρβαν, Λακρουά, Γκιλαβογκί, Ρουσιγιόν, Πάολο Οτάβιο, Σλάγκερ (60΄ Γκέρχαρντ), Άρνολντ, Στέφεν, Μεχμέντι, Μπρέκαλο (79΄ Μπιάλεκ), Βέγκχορστ.