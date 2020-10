Κοινωνία

Τροχαίο με απεγκλωβισμό στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού...

(φωτό αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας.

Χρειάστηκε, μάλιστα, η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με εμφανή τραύματα.

Το τροχαίο σημειώθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος και Πλατείας Κρήτης, στη Βούλα Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.