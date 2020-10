Κοινωνία

Κορονοϊός - Δήμαρχος Κύθνου: διασωληνωμένος ένας κάτοικος του νησιού (βίντεο)

Σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων το νησί. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος της Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης.