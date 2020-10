Κόσμος

Κορονοϊός: Τραμπ και Μελάνια θετικοί στον COVID-19

Σε καραντίνα και θεραπεία το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε σήμερα ότι το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε ότι έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό.

‘Όπως γνωστοποίησε, μέσω Twitter, ο Ντοναλντ Τραμπ, "εγώ και η Πρώτη Κυρία βρεθήκαμε θετικοί στον κορονοϊό. Ξεκινάμε την καραντίνα και την θεραπεία μας άμεσα. Θα το ξεπεράσουμε ΜΑΖΙ."

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε, πριν απο ώρες, κάνει γνωστό, επίσης μέσω Twitter ότι τίθεται «σε καραντίνα», όπως και η σύζυγός του Μελάνια, καθώς έγινε γνωστό ότι στενή συνεργάτιδά του έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι καλά», διαβεβαίωσε ο γιατρός της αμερικανικής προεδρίας, Σον Κόνλεϊ. Ο Τραμπ θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της περιόδου της «ανάρρωσής» του, πρόσθεσε ο Κόνλεϊ, τονίζοντας πως θα «συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του» κανονικά, εξ αποστάσεως.

Η αμερικανική προεδρία γνωστοποίησε παράλληλα ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του Τραμπ στη Φλόριντα αποφασίστηκε να ακυρωθεί.