Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοτανίδου στον ΑΝΤ1: στις καταλήψεις δεν τηρούνται τα μέτρα - μάσκα παντού (βίντεο)

Τι είπε η καθηγήτρια Πνευμονολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το ενδεχόμενο νέων μέτρων, για τις καταλήψεις και τη δυνατότητα μείωσης του αριθμού μαθητών στις τάξεις.