Κοινωνία

Φωτιά στον Έβρο: φλέγεται ο Δρυμός της Δαδιάς (εικόνες)

Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή, η οποία αποτελεί και πέρασμα παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία.

Τιτάνια είναι η προσπάθεια των δυνάμεων πυρόσβεσης για την διάσωση του «βασίλειου» των αρπακτικών στην Δαδιά του Έβρου, όπου έχει ξεσπάσει μια μεγάλη πυρκαγιά, για την οποία αστυνομικοί ερευνούν πώς ξεκίνησε.

Με το πρώτο φως της ημέραςξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις νερού, για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή της Λευκίμης Σουφλίου Έβρου, που κατακαίει πυκνές δασικές εκτάσεις του Εθνικού Δρυμού Δαδιάς, αγγίζοντας τον πυρήνα του, έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πρωί της Παρασκευής στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 129 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 34 οχήματα. Τις προσπάθειες τους συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Ρίψεις νερού από αέρος κάνουν 6 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

Εικόνες από τον ιστότοπο e-evros.gr, από τις βραδινές επιχειρήσεις, αποτυπώνουν την αγωνιώδη προσπάθεια των ανδρών της Πυροσβεστικής , να μην αγγίξουν οι φλόγες την «καρδιά» του Εθνικού Δρυμού Δαδιάς, όπου φωλιάζουν δεκάδες είδη σπάνιων αρπακτικών πουλιών.

Στη διάρκεια της νύχτας, οι προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων ήταν υπεράνθρωπες, παρά τις αντίξοες συνθήκες τόσο λόγω του απροσπέλαστου του εδάφους, σε πολλά σημεία του πυκνού δάσους του Εθνικού Δρυμού, όσο και των ισχυρών ανέμων 4 - 5 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης κατέφτασαν στο σημείο επιπλέον ενισχύσεις, αποτελούμενες από τέσσερις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΑΚ και 2 ομάδες από της 2η ΕΜΑΚ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης κοντά στο Πεδίο Βολής του χωριού Λευκίμμη και από την πρώτη στιγμή οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επικεντρώθηκαν στο να μη φτάσουν οι φλόγες στο δάσος της Δαδιάς κάτι όπως που δεν αποφεύχθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Αναφορές για εκρήξεις και για πυροσβέστες που κινδύνευσαν διαψεύστηκαν από αρμόδιους τοπικούς φορείς, την ίδια ώρα που βρίσκονται σ’ εξέλιξη και έρευνες για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η περιοχή αποτελεί πέρασμα μεταναστών που εισέρχονται παράνομα στην Ελλάδα από τον ποταμό Έβρο ανατολικά και επιχειρούν να προωθηθούν απαρατήρητοι στο εσωτερικό από τα ορεινά περάσματα του Σουφλίου, με κατεύθυνση το Δέρειο και από εκεί τη Ροδόπη.

Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, είναι μια από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι μία από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα που τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, καθώς εδώ συμβιώνουν και ευδοκιμούν συγκεντρωμένα πολλά είδη της χλωρίδας και της πανίδας της Βαλκανικής χερσονήσου, της Ευρώπης και της Ασίας.

Το μωσαϊκό τοπίων που διαμορφώνεται από δάση πεύκης και δρυός, τα οποία διακόπτονται από ξέφωτα, βοσκοτόπια και καλλιεργούμενες εκτάσεις αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για τ’ αρπακτικά πουλιά. Η συνολική έκταση της περιοχής που έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA είναι 43.000 εκτάρια. Φιλοξενεί 200 είδη αρπακτικών, 65 είδη θηλαστικών, πολλά από τα οποία είναι απειλούμενα.