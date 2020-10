Κόσμος

Κορονοϊός - Τσεχία: ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας

Τι δείχνει ο συνολικός απολογισμός στην χώρα για κρούσματα και θανάτους.

H Τσεχική Δημοκρατία κατέγραψε 3.493 νέα κρούσματα κορονοϊού το 24ωρο που πέρασε, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Υγείας.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων SARS-CoV-2 που εντοπίζονται σε μια μέρα στην Τσεχία.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων νέου κορονοϊού αυξήθηκε πλέον σε 74.255 στην Τσεχία, τη χώρα των 10,7 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από COVID-19 ανέρχεται σε 678.