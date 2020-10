Οικονομία

Άδεια ειδικού σκοπού για ιδιωτικούς υπαλλήλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς και στον Δημόσιο Τομέα, για τα σχολεία που κλείνουν λόγω κορονοϊού

Αγγίζουν τα 150 τα τμήματα ή τα ολόκληρα σχολεία που είναι κλειστά λόγο κορονοϊού και το υπουργείο Εργασίας ρυθμίζει πώς θα διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι γονείς αυτών των μαθητών που φοιτούν σε αυτά.

Μετά από ανάλογη απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, η σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας ορίζει ότι ο εργαζόμενος γονέας ενημερώνει τον εργοδότη προσκομίζοντας με κάθε πρόσφορο μέσο σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή μονάδα φροντίδας του παιδιού ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία συνολικά της δομής ή τμήματος αυτής, στην οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας της εξαιτίας του οποίου έχει συσταθεί αρμοδίως στα παιδιά ή και στους γονείς αυτών κατ' οίκον παραμονή. Από εκεί και πέρα, οι γονείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

α) 1η περίπτωση:

Σε περίπτωση που εκτός από το παιδί και ο ίδιος ο εργαζόμενος γονέας απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, τότε ο εργαζόμενος απουσιάζει δικαιολογημένα από την εργασία του και με απόφαση του εργοδότη δύναται να παρέχει εξ' αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για το διάστημα αυτό. Εφόσον δεν είναι εφικτή η παροχή εξ' αποστάσεως εργασίας τότε, μετά τη λήξη του κατ' οίκον περιορισμού του ο εργαζόμενος αναπληρώνει το ήμισυ των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής του κατ' οίκον, κατά μία ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες.

β) 2η περίπτωση:

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύσταση στους γονείς των παιδιών για κατ' οίκον παραμονή, τότε, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της μονάδας, συστήνεται η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή. Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή εξ' αποστάσεως εργασίας, τότε ως εναλλακτική χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού.

Τι είναι η άδεια ειδικού σκοπού

Η άδεια ειδικού σκοπού αποτελεί ένα ειδικό σχήμα άδειας τριών ημερών που ακολουθείται από τη χορήγηση μίας ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά ανά τέσσερις ημέρες. Αναλυτικότερα, οι δύο πρώτες ημέρες χορηγούνται με αποδοχές από τον εργοδότη, η τρίτη ημέρα επιδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και η τέταρτη ημέρα αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια του εργαζόμενου. Το σχήμα αυτό επαναλαμβάνεται κυκλικά, σύμφωνα με την αίτηση του εργαζόμενου, κατά το διάστημα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της εν λόγω σχολικής ή μονάδας φροντίδας του παιδιού.

Για εργαζόμενους που έχουν ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής άδειας για το 2020, γίνεται αποδεκτό ότι, κατά την τέταρτη μέρα του ανωτέρω σχήματος, μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος, είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές, όπως π.χ. άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών, άδεια λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών.

Σε περίπτωση νόσησης των παιδιών από τον κορονοϊό, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό.