Κοινωνία

Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μεσογείων

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Μποτιλιάρισμα στο σημείο του ατυχήματος.

Στις φλόγες τυλίχθηκε, από άγνωστη ακόμα αιτία, ένα αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Νομισματοκοπείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως και έτσι να αποφύγει τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά, ενώ μέχρι αυτήν την ώρα παρατηρείται μποτιλιάρισμα και ουρά ενός χιλιομέτρου.