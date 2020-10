Πολιτική

ΥΠΕΣ: έκτακτη επιχορήγηση σε Δήμους (πίνακας)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πιστώνεται η δεύτερη δόση της έκτακτης βοήθειας της κεντρικής διοίκησης προς τους ΟΤΑ, προς αναπλήρωση της απώλειας εσόδων λόγω κορονοϊού.

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, κατανέμεται σε 119 δήμους της χώρας ποσό, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, ως δεύτερη δόση της έκτακτης βοήθειας προς την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την πανδημία του Covid-19, καθώς και για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους, λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί.

Η κατανομή στους συγκεκριμένους Δήμους έγινε με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τους ίδιους τους Δήμους στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, έως τις 31 Ιουλίου 2020.

Η πρώτη δόση της βοήθειας, ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, δόθηκε τον Μάιο, με οριζόντια κατανομή και στους 332 Δήμους της χώρας.

Ο υπουργός Εσωτερικών είχε δεσμευθεί για την καταβολή δεύτερης δόσης, με βάση την αποτύπωση της πραγματικής επιβάρυνσης των Δήμων από τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό.

Αναμένεται να ακολουθήσει και τρίτη δόση, με βάση τα επιπλέον οικονομικά στοιχεία που θα κατατεθούν από τους Δήμους στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ.

Η κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης στους 119 Δήμους έχει ως εξής: