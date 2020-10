Life

Δάντης στον ΑΝΤ1: όποιος έχει κάνει επιτυχίες, δεν πάει στα “αζήτητα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο τραγουδοποιός για τα παιδιά του και την σχέση τους, τα επαγγελματικά του και τις επιθέσεις που δέχεται για αναρτήσεις στα social media.