Αθλητικά

Ανακοίνωσε τον Κρίστινσον ο Ολυμπιακός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού; Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του 31χρονου Όγκμουντουρ Κρίστινσον.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Όγκμουντουρ Κρίστινσον. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας έχει γεννηθεί στις 19 Ιουνίου του 1989 στο Ρέκιαβικ και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Φραμ, στην οποία αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια πριν μετακομίσει στη Δανία και τη Ράντερς το 2014. Επόμενος σταθμός η σουηδική Χάμαρμπι, ενώ το 2017 φόρεσε τη φανέλα της ολλανδικής Εξέλσιορ. Ο υψηλόσωμος γκολκίπερ το 2018 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΛ και πλέον φοράει τα «ερυθρόλευκα» του Ολυμπιακού.

Ο Όγκμουντουρ Κρίστινσον έχει αγωνιστεί στις εθνικές ομάδες της Ισλανδίας Κ19, Κ21 και ήταν στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016.