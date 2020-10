Τεχνολογία - Επιστήμη

“ΘΩΡΑΞ - THORAX”: τροχάδην για την “ομπρέλα προστασίας” Κράτους και πολιτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση του πρωτοποριακού προγράμματος.

Μνημόνιο Συνεργασίας που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ - THORAX», υπεγράφη, σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρουσία του Υφυπουργού Χρίστου Δήμα, του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθανάσιου Κυριαζή και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντώνη Οικονόμου.

To πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ» θα αποτελέσει την «ομπρέλα» προστασίας, ένα μοναδικό επίτευγμα με δυνατότητες να συνδυάζει κάθε είδους πληροφορία προς όφελος των πολιτών, της ασφάλειας, της οικονομίας, της ανάπτυξης, του τουρισμού, της ναυτιλίας, της εξοικονόμησης πόρων για τη χώρα, με την διαχείριση και την ασφάλεια που επιβάλλουν οι δομές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης υπογραμμίζει σε δήλωσή του, «σήμερα, τα Υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας προέβησαν σε μία πολύ σημαντική και πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα συνεργασία: διαθέτουμε ευρωπαϊκούς πόρους για την ανάπτυξη της τεχνολογίας που θα συμβάλλει στην αμυντική θωράκιση της χώρας με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιήσουμε ερευνητικές εφαρμογές Ελλήνων επιστημόνων που θα αναμορφώσουν εντελώς τα επίπεδα ασφάλειας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσα απ’ αυτή τη συνεργασία.

Είμαι πολύ ευτυχής και πολύ υπερήφανος».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας επισημαίνει «όπως έχουμε τονίσει με κάθε τρόπο, η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό, ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό, ιδίως στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Έφτασε λοιπόν η στιγμή η Πολιτεία να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες των νέων μας επιστημόνων προς όφελος της Εθνικής Άμυνας και της Ασφάλειας. Το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ» θα μεταφέρει στο Ελληνικό περιβάλλον μέσα από την έρευνα και την εφαρμογή της, τεχνογνωσία που δεν υφίσταται μέχρι σήμερα, καθόσον θα λειτουργήσει με χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογικούς όρους των επόμενων δύο δεκαετιών».