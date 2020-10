Πολιτική

Τσίπρας: ο Μητσοτάκης φεύγει από τη Σύνοδο Κορυφής με άδεια χέρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Όχι μόνο πέρασε κάτω από τον πήχη, αλλά δεν τον έφτασε καν", σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Για "πολιτική μυωπία και μικροψυχία" τον κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος...

«Για ακόμα μια φορά ο κ. Μητσοτάκης φεύγει από ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με άδεια χέρια. Όχι μόνο πέρασε κάτω από τον πήχη, αλλά δεν τον έφτασε καν», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στο Facebook.

«Ούτε κυρώσεις στην Τουρκία, ούτε καν ένας μηχανισμός που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί αν ξεκινήσουν ξανά οι προκλήσεις», δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Ο κ. Τσίπρας προσθέτει πως «το ερώτημα είναι γιατί τελικά πέταξε λευκή πετσέτα; Και μάλιστα τη μέρα που ανακοινώνεται επισήμως η ανάρτηση του Τουρκολιβυκού Συμφώνου στον ΟΗΕ. Τη μέρα που ανακοινώνεται συμφωνία των δυο πλευρών στο ΝΑΤΟ. Μια μέρα μετά την αναχώρηση Πομπέο από την Ελλάδα».

«Όσο δε γνωρίζουμε τι ακριβώς συμφώνησε, υπέγραψε και υπογράφει στο Βερολίνο, θα τα αποδίδουμε όλα αυτά στην απλή σύμπτωση», σχολιάζει.

Πέτσας: δεν είναι απάντηση η πολιτική μυωπία και η μικροψυχία

«Ο μοναδικός άνθρωπος σε ολόκληρο τον κόσμο που δεν είδε και δεν κατάλαβε τίποτα από τη χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία, είναι ο κύριος Τσίπρας» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, σχολιάζοντας την ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Θλιβερή εξαίρεση, που αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο συγκρινόμενη με τις αντιδράσεις όλων των διεθνών παραγόντων, περιλαμβανομένης της ίδιας της Τουρκίας και του διεθνούς Τύπου» αναφέρει ο κ. Πέτσας και προσθέτει: «καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να βρει σωσίβιο από τα εσωκομματικά του προβλήματα, αλλά απάντηση σε αυτά δεν είναι η πολιτική μυωπία και η μικροψυχία, ιδίως όταν τοποθετείται σε τόσο κρίσιμα θέματα».

ΣΥΡΙΖΑ: Οι χειρισμοί της κυβέρνησης βγάζουν χαμένη την Ελλάδα και χωρίς κυρώσεις για την Τουρκία

"Οι χειρισμοί της κυβέρνησης βγάζουν την Ελλάδα χαμένη και χωρίς κυρώσεις για την Τουρκία από τη Σύνοδο Κορυφής, με λεκτικό που βρίσκεται πίσω και από αυτό του Ιουνίου του 2019 σε αυτό το ζήτημα. Επιπλέον, η ανακοίνωση συμφωνίας για μηχανισμό αποκλιμάκωσης του ΝΑΤΟ, όπου μέχρι πρότινος αρνούνταν ότι συζητά η κυβέρνηση διότι ήταν Συμμαχία με "δύο μέτρα και δύο σταθμά", την ώρα που διεξαγόταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποδυνάμωσε τις ελληνικές θέσεις και έδωσε όπλα σε όσους - όπως η Γερμανία - ήθελαν να αποφύγουν τις κυρώσεις στην Τουρκία με πρόσχημα ότι δήθεν «συμμορφώνεται»" αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

Η χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν ικανοποιεί κανέναν από τους στόχους που είχε θέσει ρητά ο ίδιος ο κ Μητσοτάκης:

Οχι μόνο δεν εγκρίνει τον κατάλογο κυρώσεων που ανέφερε προφορικά ο κ Μπορέλ στο Άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ πριν ένα μήνα,

Όχι μόνο δεν κατοχυρώνει οποιοδήποτε μηχανισμό «μελλοντικής ενεργοποίησης κυρώσεων» για τον οποίο μιλούσε ο κ. Πέτσας μέχρι πριν λίγες μέρες,

Όχι μόνο δεν αναφέρει καν τη λέξη «κυρώσεις» ή έστω "μέτρα",

αλλά αναφέρεται γενικά και αόριστα σε «μέσα και επιλογές» ανατρέχοντας στις γενικές διατάξεις των Συνθηκών (!!). Δεν ανατίθεται κάν στον κ Μπορέλ η εξειδίκευση αυτών των «μέσων και επιλογών». Επιπλέον, τα Συμπεράσματα είναι σαφώς ετεροβαρή αναπτύσσοντας εκτενώς την προοπτική της θετικής ατζέντας χωρίς πιο συγκεκριμένη αναφορά στα "μέσα και επιλογές"

Το πιο τραγικό είναι ότι τα Συμπεράσματα πάνε πίσω και από τα συμπεράσματα του Ιουνίου 2019 που υιοθετήθηκαν πριν το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο το οποίο μόλις πρωτοκολλήθηκε στον ΟΗΕ, πριν την κατάθεση των συντεταγμένων της «Γαλάζιας Πατρίδας" στον ΟΗΕ και πριν την συνεχιζόμενη παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων για ένα μήνα κάτω από το Καστελλόριζο. Πιο συγκεκριμένα:

Πρώτον, δεν καταδικάζονται καν ρητά οι ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο (όπως τον Ιούνιο 2019), αλλά μόνο στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Δεύτερον, η ΕΕ αναφέρεται σε αξιοποίηση «όλων των μέσων και επιλογών που έχει στη διάθεσή της» για την προάσπιση της Ελλάδας και Κύπρου, και δεν αναθέτει στον κ Μπορέλ την άμεση υποβολή «κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων μέτρων» όπως είχε γίνει για την Κύπρο τον Ιούνιο 2019.