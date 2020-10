Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τι έδειξαν τα τεστ σε εργαζόμενους στο “Σωτηρία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλαίσιο ελέγχου, μετά τα 5 θετικά κρούσματα, όλοι οι υπηρετούντες στην Θωρακοχειρουργική Κλινική υποβάλλονται σε τεστ Covid.

Αρνητικά είναι 22 τεστ για covid-19 που έγιναν στο προσωπικό της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του "Σωτηρία", όπου είχαν εντοπιστεί 5 θετικά κρούσματα SARS-CoV-2 (3 ιατρικού προσωπικού και 2 νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής).

Εντός της ημέρας αναμένονται ακόμα 16 αποτελέσματα από το προσωπικό της Κλινικής.

Στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου, όλοι οι υπηρετούντες στην Κλινική, συνολικά 38 άτομα, υποβάλλονται σε τεστ Covid. Πραγματοποιήθηκε απολύμανση στη Θωρακοχειρουργική Κλινική και οι 4 νοσηλευόμενοι ασθενείς της παραμένουν σε νοσηλεία μη μετακινούμενοι.