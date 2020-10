Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: αβεβαιότητα στην τελική ευθεία προς τις κάλπες

Πως επηρεάζει την αντιπαράθεση των δύο υποψηφίων η ασθένεια του Τραμπ, που βρέθηκε θερικός στον κορονοϊό.

Η προσβολή του Ντόναλντ Τραμπ από τον κορονοϊό υπόσχεται μία περίοδο αβεβαιότητας στην κορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του θετικού αποτελέσματος του τεστ, ο προσωπικός γιατρός του Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «θα παραμείνει εντός του Λευκού Οίκου κατά την διάρκεια της "ανάρρωσής" του».

Το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η «ανάρρωση» είναι άγνωστο και θα εξαρτηθεί από το πόσο σοβαρά θα νοσήσει το προεδρικό ζεύγος.

Ακόμη και αν ο Τραμπ βγει αρνητικός σε 14 ημέρες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει σε προεκλογικές συγκεντρώσεις σε τρεις πολιτείες κλειδιά - Ουισκόνσιν, Φλόριντα και Αριζόνα - ούτε και στο επόμενο debate στις 15 Οκτωβρίου.

Αν ο Ντόναλντ Τραμπ νοσήσει πολύ σοβαρά και δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα προεδρικά του καθήκοντα, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς θα κληθεί να αναλάβει τα ηνία.

Αυτήν την στιγμή δεν είναι γνωστό εάν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τον ιατρικό αναλυτή του CNN Τζόναθαν Ράινερ, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι πρέπει να μπει σε απομόνωση, διότι ενδέχεται τόσο ο Τραμπ, όσο και ο Πενς να νοσήσουν, περίπτωση κατά την οποία η Πελόζι ενδεχομένως θα χρειασθεί να ασκήσει χρέη προέδρου, σύμφωνα με την Presidential Succession Act του 1947 περί προεδρικής διαδοχής, η οποία ορίζει ότι ο πρόεδρος της Βουλής και pro tempore ο πρόεδρος της Γερουσίας είναι οι επόμενοι μετά τον αντιπρόεδρο και προηγούνται των μελών της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων πρώτος τη τάξει είναι ο υπουργός Εξωτερικών.

Δεν είναι επίσης γνωστό για πόσο χρόνο ο Τραμπ, η Μελάνια και η σύμβουλος Χόουπ Χικς (ασθενής 0 του προεδρικού πυρήνα μόλυνσης) είναι φορείς του κορονοϊού και με ποια από τα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου ήρθαν σε επαφή.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η εμφάνιση των συμπτωμάτων έρχεται κατά κανόνα 5 έως 6 ημέρες μετά την μόλυνση, αλλά δεν αποκλείεται τα συμπτώματα να εμφανισθούν και έπειτα από 14 ημέρες. Απ΄ό,τι φαίνεται, η Χόουπ Χικς εμφάνισε τα συμπτώματα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / The Guardian