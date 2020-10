Life

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέρριψε ρεκόρ 33 ετών της Γουίτνεϊ Χιούστον

Ποιο ρεκόρ κατέχει πλέον η super star της ποπ και κάντρι μουσικής.

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέρριψε ένα ρεκόρ που κατείχε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες η Γουίτνεϊ Χιούστον.

Σύμφωνα με τον Billboard, το άλμπουμ - έκπληξη της Τέιλορ Σουίφτ της περιόδου της καραντίνας, «Folklore», έχει πλέον συμπληρώσει επτά μη διαδοχικές εβδομάδες στην κορυφή, κάτι που δίνει στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια συνολικά στην καριέρα της 47 εβδομάδες κυριαρχίας στο chart. Η Χιούστον είχε 46 εβδομάδες. Στην τρίτη θέση είναι η Αντέλ με 34 εβδομάδες.

Η super star της ποπ και κάντρι έχει πλέον το ρεκόρ της γυναίκας τραγουδίστριας με τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο 1 στο chart Billboard 200.

Η Σουίφτ έχει συνολικά επτά άλμπουμ και έφτασε για πρώτη φορά στο Νο. 1 στο Billboard 200 με το δεύτερο άλμπουμ της, «Fearless» του 2008. Το ενδιαφέρον για το «Folklore» εντάθηκε πρόσφατα με την πολυαναμενόμενη επιστροφή της τραγουδίστριας στην τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής - Academy of Country Music Awards, στη διάρκεια της οποίας ερμήνευσε το single «Betty» για πρώτη φορά.

Η Γούιτνεϊ Χιούστον βρέθηκε για πρώτη φορά στο Νο. 1 με το ντεμπούτο άλμπουμ της «Whitney Houston» το 1986 και μετά το ακολούθησε με τα «Whitney», «The Bodyguard soundtrack » και «I Look to You». Εδραίωσε το ρεκόρ της στο Billboard 200 το 1987.

Κ.Γ.