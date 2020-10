Life

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν: καλούν τη Βρετανία να αντιμετωπίσει τον "δομικό ρατσισμό"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Η Βρετανία θα μπορούσε να είναι ένα καλύτερο μέρος, εάν οι λευκοί άνθρωποι κατανοούσαν καλύτερα εκείνους με διαφορετικό χρώμα δέρματος" είπε ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν απηύθυναν έκκληση για να μπει ένα τέλος στον «δομικό ρατσισμό», λέγοντας πως κρατάει πίσω τους νέους με διαφορετικό χρώμα, στην τελευταία παρέμβασή τους σε πολιτικά ευαίσθητα θέματα, τα οποία αποφεύγουν συνήθως τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησαν στην εφημερίδα Evening Standard, ο Χάρι είπε ότι η Βρετανία θα μπορούσε να είναι ένα καλύτερο μέρος, εάν οι λευκοί άνθρωποι κατανοούσαν καλύτερα εκείνους «με διαφορετικό χρώμα δέρματος».

«Όσο υπάρχει ο δομικός ρατσισμός, θα υπάρχουν γενιές νέων ανθρώπων με διαφορετικό χρώμα δέρματος, που δεν θα ξεκινούν τις ζωές τους με την ίδια ισότητα ευκαιριών όπως οι λευκοί συνομήλικοί τους», έγραψε το ζευγάρι σε ένα άρθρο για την εφημερίδα.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έχουν τοποθετηθεί αρκετές φορές σε φυλετικά ζητήματα, από τότε που απαρνήθηκαν τους ρόλους τους ως εν ενεργεία μέλη της βασιλικής οικογένειας στα τέλη Μαρτίου και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια.

Ο 36χρονος Χάρι σημείωσε, στη συνέντευξή του στην Evening Standard, ότι ευαισθητοποιήθηκε για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι μαύροι και άλλες εθνικές μειονότητες από τότε που γνώρισε τη Μέγκαν, ο πατέρας της οποίας είναι λευκός και η μητέρα της Αφροαμερικανίδα.

«Δεν είχα επίγνωση για τα τόσα πολλά θέματα και προβλήματα (αντιμετωπίζουν) εντός της Βρετανίας και επίσης παγκοσμίως. Νόμιζα πως είχα, αλλά δεν είχα», εξήγησε.

«Το θέμα δεν είναι να δείχνουμε κάποιους με το δάκτυλο, δεν είναι να επιρρίπτουμε ευθύνες. Θα είμαι ο πρώτος που θα το πω, ξανά, το θέμα είναι να γνωρίζουμε», λέει ο Χάρι στην εφημερίδα.

«Και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μια συναρπαστική εποχή στη βρετανική κουλτούρα και τη βρετανική ιστορία και στην παγκόσμια κουλτούρα» συμπλήρωσε.

Ο Χάρι και η Μέγκαν παραχώρησαν τη συνέντευξη μέσω βιντεοδιάσκεψης από το νέο σπίτι τους. Η συνέντευξη συμπίπτει με την έναρξη του Μήνα Ιστορίας των Μαύρων στη Βρετανία, που τιμά τη συνεισφορά των μαύρων στο βρετανικό έθνος.

Εντούτοις, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ δέχονται επικρίσεις από βρετανικά ΜΜΕ ότι δεν σέβονται την παράδοση που θέλει τη βασιλική οικογένεια να μην σχολιάζει πολιτικά ζητήματα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το ζεύγος προέτρεψε τους Αμερικανούς να πάνε να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, με τον Χάρι να λέει πως είναι «ζωτικής σημασίας να απορρίψουμε τα λόγια μίσους, την παραπληροφόρηση και την αρνητικότητα στο διαδίκτυο».

Οι επικριτές είπαν πως τα σχόλιά του θα μπορούσαν να θεωρηθούν ένα κάλεσμα προς τους ψηφοφόρους εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το παλάτι του Μπάκιγχαμ απάντησε πως πρόκειται για την προσωπική άποψη του Χάρι.