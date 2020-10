Οικονομία

ΕΡΓΑΝΗ 2: έρχεται το ψηφιακό ωράριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θέμα χρόνου η απόλυτη καταγραφή του ωραρίου συνδυαστικά με την κάρτα του εργαζόμενου. Τι αναφέρει ο Γιάννης Βρούτσης.

Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας ήταν και είναι προτεραιότητα μας, όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης ο οποίος ενημέρωσε την Ολομέλεια ότι στην επικείμενη μεταρρύθμιση για τα εργασιακά θα συμπεριληφθεί το ΕΡΓΑΝΗ 2, το ψηφιακό ωράριο που θα καταγράφει μέχρι και τα δευτερόλεπτα του εργασιακού χρόνου. «Δεν θα μπορεί να ξεφύγει κανένας, ούτε εργαζόμενος ούτε εργοδότης. Απόλυτη καταγραφή του ωραρίου συνδυαστικά, με την κάρτα του εργαζόμενου», είπε ο κ. Βρούτσης, ο οποίος σημείωσε πως η ΕΡΓΑΝΗ, όλο αυτό το διάστημα, ήταν η ηλεκτρονική ασπίδα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σε αυτήν στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Ο υπουργός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστου Κατσώτη, παρουσίασε στη Βουλή στοιχεία για την ελεγκτική δραστηριότητα του ΣΕΠΕ, σύμφωνα με τα οποία για το διάστημα από 1-1-2020 έως 31.08.2020 διενεργήθηκαν 12.904 έλεγχοι για θέματα εργασιακών σχέσεων και επιβλήθηκαν 2.061 πράξεις επιβολής προστίμων, συνολικού ύψους 6.542.517 ευρώ. Επίσης, διενεργήθηκαν 10.063 έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, με τους οποίους επιβλήθηκαν 346 πράξεις επιβολής προστίμου. Επιπλέον, διενεργήθηκαν 1.187 έλεγχοι Ειδικών Επιθεωρητών και επιβλήθηκαν 105 πράξεις επιβολής προστίμου. Το σύνολο των ελέγχων για τη συγκεκριμένη περίοδο ανέρχεται σε 24.154, στη διάρκεια των οποίων επιβλήθηκαν συνολικά, 2.502 πρόστιμα, συνολικού ύψους 7.735.646 ευρώ.

«Καθόλη την περίοδο της πανδημίας, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέρα από τη στήριξη των εργαζομένων, είχε ως βασική προτεραιότητα την προστασία της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας», τόνισε ο κ. Βρούτσης και επεσήμανε ότι το ΣΕΠΕ την περίοδο της πανδημίας διηνήργησε εκτεταμένους ελέγχους εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία όσο και εφαρμογής των έκτακτων εξειδικευμένων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και των υγειονομικών πρωτοκόλλων, με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της πανδημίας. Επίσης, το ΣΕΠΕ έδωσε έμφαση στον έλεγχο της τήρησης των αναστολών εργασίας και του προγράμματος Συν-Εργασία και επέβαλε τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπου διαπίστωσε παραβάσεις.

Ειδικά, ως προς τους ελέγχους για τον περιορισμό της διασποράς του Covid 19, o υπουργός παρατήρησε είπε ότι στοχευμένοι έλεγχοι, με αποκλειστικό αντικείμενο την τήρηση των προληπτικών μέτρων στους χώρους εργασίας μέχρι τις 31-8-2020, διενεργήθηκαν σε 3.437 επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν 17 διοικητικές κυρώσεις-πρόστιμα.

Ο κ. Κατσώτης είχε καλέσει νωρίτερα τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καταθέσει τα στοιχεία με αντικείμενο τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από το ΣΕΠΕ στους χώρους εργασίας, το τελευταίο διάστημα, τι πρόστιμα έχουν επιβληθεί στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας και πώς θα στελεχωθεί το ΣΕΠΕ. Ο βουλευτής είπε ότι ο ρόλος του ΣΕΠΕ έχει υποβαθμιστεί με ευθύνη της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων και πως η διαχρονική υποβάθμιση του ΣΕΠΕ συντελείται με απαίτηση του κεφαλαίου. Σημείωσε, δε, ότι με βάση την 7η έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας που εγκρίθηκε πρόσφατα απί την Κομισιόν, η αρμοδιότητα των εργατικών διαφορών περνάει στον ΟΜΕΔ.

Επίσης, ο βουλευτής του ΚΚΕ κατήγγειλε ότι σήμερα οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας συχνά δεν προσανατολίζονται στην εργοδοτική ευθύνη αλλά μετατοπίζουν την ευθύνη στις πλάτες των εργαζομένων και των τεχνικών ασφαλείας. Όπως υπογράμμισε, δεν υπάρχει πρόβλεψη για μαζικούς ελέγχους σε χώρους εργασίας και δεν έχει γίνει καμία καμπάνια στις συνθήκες εκδήλωσης της πανδημίας, ενώ οι έλεγχοι τους οποίους επικαλείται η κυβέρνηση σταματούν στις πύλες των εργοστασίων και των υπηρεσιών την ίδια ώρα που είναι ελλιπής και η καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων, που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και τα θανατηφόρα ατυχήματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, το διάστημα Ιούλιος 2019-Σεπτέμβριος 2020 καταγράφηκαν 110 εργατικά ατυχήματα με 94 εργαζόμενους τραυματίες και 25 νεκρούς.