Πολιτική

Πέτσας για Σύνοδο Κορυφής: μόνο ο Τσίπρας δεν κατάλαβε τίποτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για "πολιτική μυωπία και μικροψυχία" κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ανάρτησή του για τη Σύνοδο Κορυφής.

«Ο μοναδικός άνθρωπος σε ολόκληρο τον κόσμο που δεν είδε και δεν κατάλαβε τίποτα από τη χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία, είναι ο κύριος Τσίπρας» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, σχολιάζοντας την ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Θλιβερή εξαίρεση, που αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο συγκρινόμενη με τις αντιδράσεις όλων των διεθνών παραγόντων, περιλαμβανομένης της ίδιας της Τουρκίας και του διεθνούς Τύπου» αναφέρει ο κ. Πέτσας.

Προσθέτει δε: «καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να βρει σωσίβιο από τα εσωκομματικά του προβλήματα, αλλά απάντηση σε αυτά δεν είναι η πολιτική μυωπία και η μικροψυχία, ιδίως όταν τοποθετείται σε τόσο κρίσιμα θέματα».