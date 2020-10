Πολιτική

Γεννηματά για Σύνοδο Κορυφής: η Ελλάδα βγήκε χαμένη

Καταλόγισε πλήρη ευθύνη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επαναλαμβάνοντας ότι ασκεί διπρόσωπη πολιτική.

«Δυστυχώς η Ελλάδα βγήκε χαμένη από τη Σύνοδο Κορυφής. Όλα τα άλλα είναι ωραιοποιήσεις. Δεν είναι αυτά που περίμενε ο ελληνικός λαός. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε πολλά και πήρε υποσχέσεις», σχολίασε η Φώφη Γεννηματά, για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση επερώτησης του Κινήματος Αλλαγής για το επιτελικό κράτος, η κ. Γενημματά παρατήρησε πως με τις αποφάσεις που ελήφθησαν για την Τουρκία, η ΕΕ έκανε βήματα πίσω στην υπέράσπιση του Διεθνούς Δικαίου. «Ανέχθηκαν την Τουρκία και δεν τόλμησαν να μιλήσουν ούτε για κυρώσεις», τόνισε στη Βουλή η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

«Χθες μάθαμε και πάλι για μια νέα συμφωνία μέσω του ΝΑΤΟ. Που το πάει ο κ. Μηστοτάκης;», ανέφερε η Φώφη Γεννηματά.