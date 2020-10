Κόσμος

Απαγωγή βρέφους από την αγκαλιά της μάνας του (βίντεο)

Εικόνες σοκ έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, σε κεντρικό δρόμο, στην Γουατεμάλα.

Μια γυναίκα κρατώντας στην αγκαλιά το μωρό της περπατά στο πεζοδρόμιο ενός πολύβουου δρόμου στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας.

Μια μηχανή βγαίνει από το απέναντι στενό και την πλησιάζει. Ο ένας από τους δυο αναβάτες κατεβαίνει και προσπαθεί να της αρπάξει το βρέφος.

Εκείνη παλεύει με νύχια και με δόντια να το κρατήσει στην αγκαλιά της. Φωνάζει βοήθεια αλλά κανένας από όσους βρίσκονται τριγύρω δεν επεμβαίνει. Μόνο ένα αδέσποτο σκυλί που αντιλαμβάνεται πως κάτι κακό συμβαίνει πλησιάζει και αρχίζει να γαβγίζει.

Τελικά ο άνδρας αποδεικνύεται πιο δυνατός. Ρίχνει τη γυναίκα στο έδαφος, αρπάζει το παιδί και ανεβαίνει στη μηχανή Ο οδηγός αναπτύσσει ταχύτητα και απομακρύνονται, ενώ η μητέρα τρέχει απελπισμένη από πίσω τους. Αμέσως ειδοποιεί την Αστυνομία που ξεκινά ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Λίγες ώρες αργότερα, το τεσσάρων μηνών βρέφος εντοπίζεται εγκαταλελειμμένο, κάτω από ένα παλιό βαγόνι τρένου, εκεί όπου το παράτησαν οι απαγωγείς.

Οι Αρχές δημοσίευσαν μια φωτογραφία των δραστών ελπίζοντας πως θα βοηθήσει στον εντοπισμό και τη σύλληψη τους.