Κόσμος

Τουρκία: όμηρος της Ελλάδας και της Κύπρου οι σχέσεις μας με την ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάποια μέτρα της Συνόδου ήταν θετικά, κάποια πήραν διαζύγιο από την πραγματικότητα, αναφέρει ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Η Τουρκία απορρίπτει την απειλή των κυρώσεων που διατυπώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ενωση εναντίον της σε απάντηση των παράνομων δραστηριοτήτων της στην ανατολική Μεσόγειο.

«Η συνεχιζόμενη χρήση μίας ρητορικής κυρώσεων δεν είναι εποικοδομητική», αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.«Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τίποτε με τον τρόπο αυτόν».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ορισμένα στοιχεία των αποφάσεων της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την Τουρκία είναι θετικά, αλλά πολλά σημεία βρίσκονται σε διάσταση με την πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση «έγιναν όμηρος» της Ελλάδας και της Κύπρου.

Οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι χρειάζεται να δημιουργήσουν από κοινού έναν μηχανισμό ο οποίος θα συντονίζει τις δραστηριότητές τους στο θέμα των υδρογονανθράκων και θα διασφαλίζει την κατανομή των εσόδων μεταξύ των δύο πλευρών, αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οσο δεν επιτυγχάνεται αυτό, η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της στον τομέα των υδρογονανθράκων μέσω της TPAO (Turkiye Petrolleri Anonim Ortakl?g?)», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.