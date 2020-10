Αθλητικά

Europa League: οι αντιπαλοι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τους ομίλους της διοργάνωσης.

Την ολλανδική Αϊντχόφεν, την Γρανάδα από την Ισπανία και την κυπριακή Ομόνοια, που είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, βρίσκει στον δρόμο τους στους ομίλους του Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κληρώθηκε στον 5ο όμιλο.

Τη Λέστερ από την Αγγλία, την Μπράγκα από την Πορτογαλία και τη Ζόρια Λουχάνσκ από την Ουκρανία, θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στον 7ο όμιλο του Europa League, όπως προέκυψε από τη σημερινή κλήρωση στη Νιόν.

Η φάση των ομίλων του φετινού Europa League αρχίζει στις 22 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου.

Οι όμιλοι

1ος Όμιλος

Ρόμα

Γιανγκ Μπόις

Κλουζ

ΤΣΣΚΑ Σόφιας

2ος Όμιλος

Άρσεναλ

Ραπίντ Βιέννης

Μόλντε

Ντάνταλκ

3ος Όμιλος

Λεβερκούζεν

Σλάβια Πράγας

Χάποελ Μπερ Σεβά

Νις

4ος Όμιλος

Μπενφίκα

Σταντάρ Λιέγης

Ρέιντζερς

Λεχ Πόζναν

5ος Όμιλος

Αϊντχόφεν

ΠΑΟΚ

Γρανάδα

Ομόνοια

6ος Όμιλος

Νάπολι

Ρεάλ Σοσιεδάδ

Άλκμααρ

Ριέκα

7ος Όμιλος

Μπράγκα

Λέστερ

ΑΕΚ

Ζόρια

8ος Όμιλος

Σέλτικ

Σπάρτα Πράγας

Μίλαν

Λιλ

9ος Όμιλος

Βιγιαρεάλ

Καραμπάχ

Μακάμπι Τελ Αβίβ

Σίβασπορ

10ος Όμιλος

Τότεναμ

Λουντογκόρετς

Λίντσερ

Αντβέρπ

11ος Όμιλος

ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Φέγενορντ

Βόλφσμπεργκερ

12ος Όμιλος

Γάνδη

Ερυθρός Αστέρας

Χόφενχαϊμ

Σλόβαν Λίμπερετς

Οι αγώνες των ομίλων διεξάγονται 22/10, 29/10, 5/11, 26/11, 3/12 και 10/12.

Παράλληλα, είναι προγραμματισμένη η απονομή του βραβείου στον κορυφαίο παίκτη της διοργάνωσης για τη σεζόν 2019/20.