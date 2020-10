Παράξενα

Κλείδωσε τη γυναίκα και τα νεογέννητα μωρά έξω από το σπίτι

Απίστευτη η καταγγελία της νεαρής μητέρας των δύο κοριτσιών. Το χρονικό της ιστορίας που έχει αναστατώσει την Κρήτη, η πεθερά και το όνομα!

Η γέννηση ενός παιδιού είναι μια από τις ωραιότερες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου. Όταν μάλιστα πρόκειται για δίδυμα, η χαρά αυτή είναι διπλή. Πριν από 25 μέρες, στις 6 Σεπτεμβρίου η 25χρονη Μαρία από τα Χανιά έφερε στον κόσμο δυο υγιέστατα κοριτσάκια, αλλά δεν μπορεί να χαρεί τον ερχομό τους όπως θα ήθελε, καθώς από τη μια στιγμή στην άλλη ο κόσμος της όλος γκρεμίστηκε.

Με τα δίδυμα μόλις τριών ημερών, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου γέννησε αλλά δεν μπόρεσε να πάει στο σπίτι που ζούσε μέχρι τότε με τον σύζυγό της, σε χωριό του δήμου Πλατανιά, καθώς εκείνος άλλαξε τα κλειδιά με αποτέλεσμα η κοπέλα να πάει με τα νεογέννητα στο πατρικό της σε περιοχή του Ακρωτηρίου.

Γιατί όμως ένας 36χρονος που μόλις έγινε πατέρας να προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη; Όπως κατήγγειλε στο zarpanews.gr η νεαρή μητέρα, όλα έγιναν για ένα όνομα! Το όνομα της μητέρας του συζύγου της, το οποίο επιμόνως ο 36χρονος της ζητούσε να δώσουν στο ένα κοριτσάκι. Οι κακές σχέσεις με την μητέρα του συζύγου της όμως, έκαναν την 25χρονη να αρνείται, με αποτέλεσμα καθημερινά στο σπίτι τους να σημειώνονται καυγάδες. Ένας τέτοιος καυγάς την οδήγησε στο νοσοκομείο με συσπάσεις τον περασμένο Αύγουστο και χρειάστηκε να νοσηλευτεί μέχρι να γεννήσει.

Οι καυγάδες όμως για το θέμα του ονόματος, σύμφωνα με την 25χρονη, συνεχίζονταν και στο νοσοκομείο, ενίοτε και μπροστά σε ξένους με αποτέλεσμα να ζητήσει από τον σύζυγό της να μην πηγαίνει και την ταράζει.

Ο 36χρονος πήγε στο νοσοκομείο την ημέρα που έγινε πατέρας, είδε για μια ώρα τα νεογέννητα κοριτσάκια, έφυγε και δεν ξαναγύρισε.

Δήλωσε μάλιστα στην 25χρονη ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στις υποχρεώσεις που έχουν τα μωρά! Εκείνη αρχικώς θεώρησε πως πρόκειται για κάτι παροδικό, αλλά προς έκπληξη της την επόμενη μέρα έμαθε μέσω μηνύματος, πως ο σύζυγος της άλλαξε κλειδαριά στο σπίτι που έμεναν όσο καιρό ήταν ζευγάρι.

Μάλιστα ακόμα και χωρίς να βλέπει τα μόλις 25 ημερών κοριτσάκια, ο 36 χρόνος συνεχίζει και ζητάει από την νεαρή μητέρα να πάει να δηλώσει τα παιδιά με τα ονόματα που εκείνος της υποδείκνυε…

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης με ασφαλιστικά μέτρα, κλητήρες και δικηγόρους.

Το θέμα είναι όμως, πως το 2020 ένα ζευγάρι οδηγείται όπως όλα δείχνουν σε διαζύγιο για ένα όνομα. Και δύο αγγελούδια, τα μεγάλα θύματα αυτής της υπόθεσης πριν καν συμπληρώσουν ένα μήνα ζωής έχουν ήδη στερηθεί την πατρική αγκαλιά. Γιατί; Για ένα όνομα. Το όνομα της πεθεράς…

