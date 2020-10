Οικονομία

Protergia Οικιακό ΜΑΧ 45

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σπίτι αξίζει πάντα να το ζεις στο MAX

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, δουλεύει στο MAX, ώστε όλοι να απολαμβάνουμε τις απεριόριστες δυνατότητες του σπιτιού μας!

Έτσι, προσφέρει το Protergia Οικιακό MAX, ένα πρόγραμμα που εξασφαλίζει 45% έκπτωση συνέπειας στο Ηλεκτρικό Ρεύμα, όλο το 24ωρο για 2 ολόκληρα χρόνια .

Η προσφορά απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες και επιβραβεύει τη συνέπεια, προσφέροντας μοναδικά προνόμια στο MAX. Το εκτιμώμενο όφελος επί του συνόλου των χρεώσεων (ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων) εκτιμάται σε 120€ / έτος. Επιπλέον, η νέα υπηρεσία προσφέρεται χωρίς την καταβολή εγγύησης, εφόσον επιλεχθεί ως τρόπος πληρωμής η πάγια εντολή.

Σημειώνεται ότι με όλες τις υπηρεσίες της Protergia, οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν την εφαρμογή myprotergia, ώστε ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν τον λογαριασμό τους και να εξοικονομούν ενέργεια, μέσω χρήσιμων συμβουλών.

Γιατί το σπίτι αξίζει πάντα να το ζεις στο MAX!

Η MYTILINEOS, μέσω της Protergia, δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, με περισσότερες από 250.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο εξελιγμένος τρόπος που η Protergia προσφέρει τα προϊόντα της δείχνει το μέλλον της ενέργειας και ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο με νέες δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις.

Ένα δρόμο γεμάτο δυνατότητες όπου όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα".