Κορονοϊός: κρούσματα στο “Χαμόγελο του Παιδιού”

Καταγγελίες Γιαννόπουλου κατά του ΕΟΔΥ. Παιδιά και εργαζόμενη βρέθηκαν θετικοί στον COVDI-19.

Κρούσματα κορονοϊού εμφανίστηκαν σε τρία παιδιά και μία εργαζόμενη σε σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού, στο Μοσχάτο.

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που συγκάλεσε ο πρόεδρος της οργάνωσης, Κώστας Γιαννόπουλος, ανακοίνωσε τα κρούσματα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε φοβισμένοι, όπως ο κάθε γονιός όταν το παιδί του βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, με τη διαφορά ότι είναι μεγαλύτερη η οικογένειά μας». Επίσης, κατήγγειλε τον ΕΟΔΥ για «πρόβλημα επικοινωνίας», καθώς «δεν έχει ξεκινήσει ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων, κάτι που έπρεπε να γίνει αστραπιαία, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με τόσα άτομα σε ένα χώρο».

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, την περασμένη Κυριακή ένα 17χρονο παιδί που διαμένει στο συγκεκριμένο σπίτι ανέβασε πυρετό και μπήκε σε καραντίνα, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες που τηρούνται στα σπίτια του «Χαμόγελου» εν μέσω πανδημίας, ενώ σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ δόθηκαν περαιτέρω οδηγίες. Μία ημέρα μετά, εργαζόμενη, που όμως ήταν εκτός βάρδιας, εμφάνισε πυρετό και παρέμεινε στο σπίτι της.

Προχτές Τετάρτη κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προχώρησε σε έλεγχο στους δύο ασθενείς, καθώς και δειγματοληπτικά σε άλλα 17 παιδιά και εργαζόμενους, την ώρα που στο σπίτι ζουν 25 παιδιά και εργάζονται 18 άτομα. Από τον έλεγχο βγήκαν άλλα δύο παιδιά θετικά, τα οποία όμως είναι ασυμπτωματικά. «Έπρεπε ήδη να γίνει τεστ σε όλους, τη στιγμή που πρόκειται για ένα χώρο που υπάρχει πολύς κόσμος και ευάλωτα παιδιά», σχολίασε ο κ. Γιαννόπουλος, ο οποίος ωστόσο πρόσθεσε ότι σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο σπίτι κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για να κάνει τεστ και στα υπόλοιπα παιδιά και στο προσωπικό.

Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού ανέφερε ότι και στο παρελθόν υπήρξε «δυστοκία» από τον ΕΟΔΥ, καθώς «αρκετές φορές καταφύγαμε σε ιδιωτικά κέντρα για να κάνουμε τεστ».

Για το περιστατικό, κατέληξε ο κ. Γιαννόπουλος, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον υφυπουργό Υγείας, με την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και με τον δήμαρχο Μοσχάτου-Ταύρου. Το σπίτι έχει μπει σε καραντίνα και έχουν απολυμανθεί όλοι οι χώροι.