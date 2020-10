Οικονομία

Γεωργιάδης: πιθανό το κλείσιμο της εστίασης στις δέκα το βράδυ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπ. Ανάπτυξης για το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για την αναχαίτηση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

«Όσο δεν μπορούμε να ελέγξουμε την πανδημία, θα λαμβάνουμε αυστηρότερα μέτρα ώστε να αποφύγουμε το γενικό lockdown, που θα είναι καταστροφικό για την οικονομία. Άρα κάθε άλλο μέτρο είναι στο τραπέζι», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, σε σημερινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, απαντώντας σε ερώτηση για την εστίαση και το ενδεχόμενο τα καταστήματα να κλείνουν από τις 10 το βράδυ και όχι στις 12 τα μεσάνυχτα.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμη πως «αυτή τη στιγμή δεν είναι επί θύραις το εν λόγω μέτρο, χωρίς να μπορώ να το αποκλείσω, αναλόγως της πανδημίας». Αναφέρθηκε δε στο παράδειγμα της Ολλανδίας όπου στις 10 κλείνουν μπαρ και εστιατόρια και στο Βέλγιο όπου κλείνουν στις 11.

Προσέθεσε ότι στόχος των, όποιων, νέων μέτρων είναι να μειωθεί η κοινωνική κινητικότητα για να μειωθεί και η μετάδοση του ιού.