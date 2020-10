Κοινωνία

ΓΑΔΑ: Περισσότερες από 2500 συλλήψεις τον Σεπτέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δημοσίευση των στοιχείων «είναι μια πρωτοβουλία λογοδοσίας, διαφάνειας και προσπάθειας επικοινωνίας με τους πολίτες», τονίζει η ΓΑΔΑ.



Σε 11.000 προσαγωγές και περισσότερες από 2.500 συλλήψεις προχώρησε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, τον Σεπτέμβριο 2020, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του απολογισμού της δραστηριότητάς της.

• Επίσης, ελέγχθηκαν σχεδόν 128.000 οχήματα, περισσότερα από 4.200 την ημέρα, και περίπου 15.000 καταστήματα στο σύνολο του μήνα.

• Από το έργο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων κατά της πανδημίας με περισσότερους από 3000 ελέγχους την ημέρα, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο βαθμός συμμόρφωσης των πολιτών είναι σχεδόν καθολικός αφού οι διαπιστωθείσες παραβάσεις κινούνται στο 0.5%.

• Επίσης αναφέρεται ο ρυθμός ελέγχων εισόδου-εξόδου στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος με τα ειδικά έντυπα covid, όπου συγκεντρώνονται και ελέγχονται περισσότερα από 26.000 έντυπα εισόδων και εξόδων την ημέρα.

• Τέλος, εξαιρετικά χαμηλό, παρά τους πολλούς ελέγχους και καταγγελίες, εμφανίζεται το ποσοστό παραβάσεων για διατάραξη κοινής ησυχίας αφού κινείται στο 3%.

Οπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η ΓΑΔΑ, η δημοσίευση των στοιχείων της δραστηριότητάς της «είναι μια πρωτοβουλία λογοδοσίας, διαφάνειας και προσπάθειας επικοινωνίας με τους πολίτες. Η Αστυνομία λογοδοτεί για το έργο της, την ασφαλή κίνηση και ζωή στην πόλη. Δημοσιεύει για να κρίνεται και να βελτιώνεται. Θέλει να επικοινωνεί καλύτερα γιατί χωρίς τους πολίτες το έργο της δυσχεραίνεται. Σε αυτή την προσπάθεια η ΓΑΔΑ βάζει χρώμα στην Αστυνομία. Προσπαθεί να μάθει να μιλά μια γλώσσα κοινοτική και κοινή. Σύγχρονη και κατανοητή».