Κορονοϊός - Μπάιντεν: Προσεύχομαι για την υγεία του Τραμπ

Ευχές για ταχεία ανάρρωση έστειλε στον αντίπαλό του στις προσεχείς εκλογές, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Προεδρία των ΗΠΑ.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν, ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στο προεδρικό ζεύγος Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ, που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

Η Τζιλ Μπάιντεν (η σύζυγός του) και εγώ στέλνουμε τις σκέψεις μας στον Πρόεδρο Τραμπ και την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, για ταχεία ανάρρωση», έγραψε σε ένα tweet ο 77χρονος πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Οι Τραμπ και οι Μπάιντεν βρίσκονταν όλοι στο Κλίβελαντ, το βράδυ της Τρίτης, στην αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο προεδρικό ντιμπέιτ.

«Θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια του Προέδρου και της οικογένειάς του», έγραψε ακόμη ο Τζο Μπάιντεν στο Twitter.