Κοινωνία

Έκλεψαν όπλο αστυνομικού ενώ... κοιμόταν

Πώς έδρασε ο ληστής. Που είχε το όπλο ο αστυνομικός.

Θύμα κλοπής έπεσε τα ξημερώματα ένας αστυνομικός, μέσα στο διαμέρισμα όπου μένει σε περιοχή του νότιου τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr περίπου στις τέσσερις το πρωί, από ένα ανασφάλιστο παράθυρο ο δράστης ή οι δράστες εισέβαλαν στο διαμέρισμα και άρπαξαν ένα σακίδιο πλάτης, στο οποίο ο αστυνομικός είχε μέσα το υπηρεσιακό όπλο του.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο αστυνομικός δεν αντιλήφθηκε το περιστατικό και δεν ήρθε σε επαφή με κακοποιό, ενώ σε αυτήν τη φάση δεν μπορεί να διευκρινιστεί εάν γνώριζαν την επαγγελματική ιδιότητα του θύματος.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας.