Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης - Χαρδαλιάς για τα κρούσματα, τα γηροκομεία και τα νέα μέτρα

Η ανησυχία για την Αττική, οι "μεγάλες εστίες" ανά την ελληνική περιφέρεια, η μετάδοση στις δομές και το πλαίσιο για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας.