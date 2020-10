Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέος συναγερμός για κρούσματα σε γηροκομείο

Θετικοί βρέθηκαν εργαζόμενοι σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Μαζικά τεστ στους φιλοξενούμενους.

(φωτογραφία αρχείου)

Κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε γηροκομείο στην περιοχή της Καρδίτσας, σημαίνοντας νέο συναγερμό στις υγειονομικές Αρχές. Θετικοί βρέθηκαν τέσσερις εργαζόμενοι, ενώ διενεργούνται τεστ στους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται εκεί.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας:

«Το Συντονιστικό Όργανο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της κρίσης του Covid 19, ενημερώνει καθημερινά και με πλήρη εγκυρότητα τις κοινότητες στους τέσσερις θεσσαλικούς Νομούς για την εξέλιξη της ασθένειας σε υπάρχουσες και νέες εστίες. Τα στοιχεία των νέων κρουσμάτων αντλούνται από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ καθώς και από δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια στα οποία πραγματοποιούνται οι σχετικοί έλεγχοι. Η ενημέρωση πραγματοποιείται με βασικό γνώμονα την ενημέρωση της θεσσαλικής κοινωνίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της υπόληψης των ανθρώπων που νοσούν.

Στην περιοχή των Τρικάλων

Καταγράφηκαν 5 νέα κρούσματα Covid -19.

Τρία κρούσματα αποτελούν επαφές κρουσμάτων (26/09/2020) - (29/09/2020)-(30.09.2020) και προέκυψαν δύο κατόπιν Ιχνηλατήσεως και ένα κατόπιν εξέτασης στο Γ.Ν. Τρικάλων. Ένα κρούσμα εξετάστηκε στο Γ.Ν. Τρικάλων κατόπιν συμπτωμάτων ενώ τέλος 1 ακόμη δεν διαθέτει ενδείξεις επιδημιολογικής σύνδεσης και προέκυψε κατόπιν τυχαίας δειγματοληψίας των Κ.ΟΜ.Υ.

Στην περιοχή της Λάρισας

Καταγράφηκαν 5 νέα κρούσματα Covid -19. Ένα κρούσμα δεν διαθέτει ενδείξεις επιδημιολογικής σύνδεσης και εξετάστηκε στο Π.Γ.Ν. Λάρισας κατόπιν συμπτωμάτων ενώ ένα ακόμη αποτελεί επαφή κρούσματος (29/09/2020) και προέκυψε κατόπιν Ιχνηλατήσεως. Τέλος, τρία κρούσματα προέρχονται από δειγματοληψία των Κ.ΟΜ.Υ σε δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Στην περιοχή της Σκιάθου

Καταγράφηκε 1 νέο κρούσμα Covid -19. Το κρούσμα δεν διαθέτει ενδείξεις επιδημιολογικής σύνδεσης και εξετάστηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου κατόπιν συμπτωμάτων.

Στην περιοχή της Καρδίτσας

Καταγράφηκαν 9 νέα κρούσματα Covid -19. Τέσσερα κρούσματα προέρχονται από συρροή κρουσμάτων σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή της Καρδίτσας και προέκυψαν κατόπιν Ιχνηλατήσεως ενώ ακόμη τρία κρούσματα εξετάστηκαν στο Γ.Ν. Καρδίτσας κατόπιν συμπτωματολογίας. Τέλος, δύο κρούσματα αποτελούν στενές επαφές κρούσματος (30/09/2020) και εξετάστηκαν στο Γ.Ν. Καρδίτσας».