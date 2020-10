Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Εκτός ΜΕΘ ο 25χρονος με κορονοϊό

«Ο κορoνοϊός δεν κάνει διακρίσεις, δεν είναι παιχνίδι», τονίζει ο υπουργός Υγείας.

Αποσωληνώθηκε και βγήκε εκτός ΜΕΘ στο "Ασκληπιείο" της Βούλας 25χρονος ασθενής Covid-19, όπως ενημέρωσε μέσω twitter ο υπουργός Υγείας, ο οποίος συνεχάρη το προσωπικό του νοσοκομείου.

«Ο κορoνοϊός δεν κάνει διακρίσεις, δεν είναι παιχνίδι» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας.