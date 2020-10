Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: δέκα φορές υψηλότερη η μετάδοση σε κλειστούς χώρους

Νέο "καμπανάκι" απο τον επίκουρο καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Τη δυναμική πορεία του κορονοϊού στην Αττική υπογράμμισε ο Γκίκας Μαγιορκίνησης κατά την ενημέρωση για την επιδημία του Covid-19 στη χώρα μας.

Η Αττική, όπου το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 207 κρούσματα, έχει την "μερίδα του λέοντος" σημείωσε ο επικουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Τόνισε, επίσης, ότι η δυναμική της επιδημίας παραμένει δυσανάλογα αυξημένη στο Λεκανοπέδιο, αλλά το σενάριο της δραματικής εκθετικής αύξησης στην Ελλάδα, φαίνεται να έχει ανασταλεί

Παράλληλα, προειδοποίησε πως η μετάδοση του κορονοϊου είναι 10 φορές μεγαλύτερη σε εσωτερικούς χώρους, και ως εκ τούτου, με την πτώση της θερμοκρασίας προς το τέλος του Οκτωβρίου αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων.

Σχολίασε ότι παραμένει εκτεταμένη η διασπορά σε νεαρότερες ηλικίες, με μέσο όρο τα 39 έτη.

Επισήμανε, τέλος, ότι η μάσκα και η τήρηση των αποστάσεων αποτελούν τη ραχοκοκαλιά για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.