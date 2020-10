Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Παράταση στα περιοριστικά μέτρα

Έκρουσε τον “κώδωνα του κινδύνου” για την εξάπλωση του ιού σε περιοχές της χώρας και απηύθυνε αυστηρές συστάσεις.

Την παράταση των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την εξάπλωση της COVID-19 στην Ελλάδα.

Η τελευταία εβδομάδα παρουσιάζει σταθεροποίηση στο μέσο όρο ημερήσιων κρουσμάτων, με έντονη όμως μεταβλητότητα, μείωση του αριθμού θανάτων, αλλά αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων, όπως είπε.

Ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε πως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το δεύτερο κύμα κορονοϊού ανά τον κόσμο και βλέπουμε πόσο μεταδοτικός είναι ιός. Κατά μέσο όρο, το τελευταίο διάστημα, ο ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων στην Ελλάδα είναι 314, με το 50%-60% να εντοπίζεται στην Αττική. Εκτεταμένη είναι επίσης η διασπορά σε νεότερες ηλικίες (μ.ο. τα 39 έτη).

Η αύξηση των διασωληνωμένων ασθενών εντείνει την πίεση στο Ε.Σ.Υ., ενώ μειώνει τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, σημείωσε.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Χαρδαλιάς, στα 114 κρούσματα που εντοπίστηκαν σε κονσερβοποιία της Πέλλας, όπου έχει σπεύσει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, στην Κύθνο (που βρίσκεται από σήμερα σε καθεστώς έκτακτων περιοριστικών μέτρων), απευθύνοντας έκκληση στους κατοίκους του νησιού να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί η κατάσταση εκεί είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς και στο γηροκομείο του Αγίου Παντελήμονα, όπου τα κρούσματα είναι 47 (42 διαμένοντες και πέντε εργαζόμενοι).