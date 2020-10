Πολιτική

Επίσκεψη Στόλτενμπεργκ σε Αθήνα και Άγκυρα

Πότε αναμένεται σε Ελλάδα και Τουρκία ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Αθήνα και Άγκυρα αναμένεται να επισκεφτεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ θα ταξιδέψει στην Άγκυρα τη Δευτέρα και θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ την επόμενη ημέρα, θα επισκεφθεί την Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΑΤΟ.

«Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κ. Γενς Στόλτενμπεργκ, θα ταξιδέψει στην Άγκυρα. Ο κ. Στόλτενμπεργκ θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου και άλλους ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους της Τουρκίας», αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, θα ταξιδέψει στην Αθήνα την Τρίτη και θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο.