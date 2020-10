Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: “Ελπιδοφόρες οι κλινικές δοκιμές ΙΙΙ του Sputnik-V”

Δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Υγείας, Μιχαήλ Μουράσκα για το εμβόλιο που ανέπτυξε το Κεντρικό ερευνητικό Κέντρο “Ν. Γκαμαλέι”.

Ελπιδοφόρα χαρακτήρισε ο Ρώσος υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκα τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών της φάσης ΙΙΙ του εμβολίου Sputnik-V κατά του κορονοϊού.

«Χθες ξεκίνησαν οι κλινικές δοκιμές και βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα που παίρνουμε σήμερα είναι καλά, είναι ελπιδοφόρα», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός.

Στην παραγωγή του εμβολίου συμμετέχουν ήδη μερικές επιχειρήσεις, είπε ο Μουράσκα και προσέθεσε ότι «οι πρώτες δοκιμαστικές σειρές έχουν σταλεί ήδη για έλεγχο στα εργαστήρια, για αυτό και όλα γίνονται κανονικά, όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί».

Η Ρωσία στις 11 Αυγούστου πρώτη στον κόσμο ενέκρινε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού Sputnik -V, το οποίο ανέπτυξε το Κεντρικό ερευνητικό Κέντρο επιδημιολογίας και μικροβιολογίας Ν. Γκαμαλέι. Το εμβόλιο βασίζεται σε γνωστή πλατφόρμα πάνω στην οποία αναπτύχθηκε ακόμη μια σειρά εμβολίων. Όπως επισημαίνει το ρωσικό υπουργείο Υγείας, η εμπειρία από την χρήση τέτοιων σκευασμάτων δείχνει ότι είναι ικανά να δημιουργήσουν ανοσία διάρκειας έως δύο ετών.