Καλιεργούσαν φυτείες κάνναβης σε Αττική, Κορινθία και Αρκαδία (εικόνες)

Πώς έπεσαν στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών τα μέλη του κυκλώματος καλλιεργητών και διακινητών.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στην εγκατάσταση και καλλιέργεια φυτειών κάνναβης, σημαντικής εκτάσεως, στις περιοχές της Αττικής, της Αρκαδίας και της Κορινθίας, καθώς και στη διακίνηση των συγκομισθεισών ποσοτήτων στην Ελληνική Επικράτεια.

Για την αποδόμηση της ανωτέρω οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση που εξελίχθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 1/10 μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 2/10, σε δύσβατες ορεινές περιοχές της Αρκαδίας, της Κορινθίας και της Αττικής αλλά και σε οικίες της Αττικής, της Κορινθίας, της Λάρισας και της Αργολίδας και συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας., του Τ.Δ.Ν. της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, του Τ.Α. Τριπόλεως, του Τ.Α. Κορίνθου, του Τ.Α. Άργους και της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Ε.Κ.Α.Μ, Υπηρεσία Εναέριων Μέσων, Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δέκα (10) μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για (4) άνδρες (δύο Έλληνες και δύο αλλοδαποί) και (6) γυναίκες ( μία Ελληνίδα και πέντε αλλοδαπές). Επίσης ως μέλη της οργάνωσης και συνεργοί των ανωτέρω, κατηγορούνται οκτώ (8) επιπλέον άτομα (επτά αλλοδαποί και ένας Έλληνας).

Κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών και συνεχιζόμενης έρευνας του Τ.Δ.Ν. Λάρισας, αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης η οποία δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε ορεινές δύσβατες περιοχές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των συγκομισθεισών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, διενεργήθηκε αστυνομική έρευνα προς εξακρίβωση και διασταύρωση των ανωτέρω, με επακόλουθο τον εντοπισμό της εγκληματικής οργάνωσης και την πιστοποίηση της εγκληματικής της δράσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε ιεραρχική δομή με διακριτούς ρόλους των μελών της, ως προς την αρχηγία αυτής, τον υπεύθυνο για την εποπτεία και τον έλεγχο των φυτειών, την καλλιέργεια, τη φύλαξη, την προμήθεια με τον κατάλληλο εξοπλισμό και την ενημέρωση-επικοινωνία μεταξύ των μελών της.

Από τις έρευνες, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν (622) δενδρύλλια κάνναβης και ειδικότερα :

σε ορεινή περιοχή της Αρκαδίας φυτεία με -350- δενδρύλλια κάνναβης

σε δασική περιοχή της Αττικής φυτεία με -138- δενδρύλλια κάνναβης

σε δασική περιοχή της Κορινθίας φυτεία με -134- δενδρύλλια κάνναβης

Επιπρόσθετα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους -90- κιλών και -300- γραμμαρίων

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -26- κιλών και -653- γραμμαρίων

-5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-27- κινητά τηλέφωνα,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

το χρηματικό ποσό των -18.255- ευρώ

φορητός υπολογιστής

τάμπλετ

μεταλλική σιδερογροθιά

υλικά και εξοπλισμός ανάπτυξης και υδροδότησης της καλλιέργειας

υλικά και εξοπλισμός διαβίωσης

Από τη μεθοδολογία δράσης τους, τη δυναμικότητα των φυτειών και των εξ’ αυτών προσδοκώμενων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, την ιεραρχική τους δομή και τους ρόλους τους και τη δημιουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων, προκύπτει η επαγγελματική υποδομή της οργάνωσης και υπολογίζεται ότι τα κέρδη που θα αποκόμιζαν θα κυμαίνοντο από -1.500.000- έως -1.800.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.