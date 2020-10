Κόσμος

Ερντογάν για Σύνοδο Κορυφής: Κούφιες απειλές και εκβιασμοί

Δεν... ίδρωσε το αυτί του "Σουλτάνου" από τις αποφάσεις της Συνόδου.

«Όσοι δεν μπορούσαν να κάνουν ένα βήμα πίσω στην ανατολική Μεσόγειο επιδόθηκαν σε κούφιες απειλές και εκβιασμούς αλλά τελικά εισάκουσαν τις εκκλήσεις μας για διάλογο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σχολιάζοντας εμμέσως πλην σαφώς τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Σε ομιλία του στο Ικόνιο, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε επίσης ότι: «ήθελαν να παίξουν ένα παρόμοιο παιχνίδι στη Μεσόγειο. Μετά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στην ΤΔΒΚ, χάρη στη συμφωνία που κάναμε με τη Λιβύη μετατρέψαμε ένα μεγάλο μέρος της ανατολικής Μεσογείου σε νόμιμο πεδίο δραστηριότητας».

Ανέφερε ότι «το κοίτασμα φυσικού αερίου που ανακαλύψαμε στη Μαύρη Θάλασσα συνέβαλε στο να ανταμειφθούν οι προσπάθειές μας αλλά και να εξυψώσουμε το ηθικό του έθνους μας. Στην αντιπαράθεση στην ανατολική Μεσόγειο, όσοι δεν μπορούσαν να κάνουν ένα βήμα πίσω στην ανατολική Μεσόγειο επιδόθηκαν σε κούφιες απειλές και εκβιασμούς και αστείες επιδείξεις ισχύος, αλλά τελικά εισάκουσαν τις εκκλήσεις μας για διάλογο».