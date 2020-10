Κοινωνία

“Αμηχανία” στα υπό κατάληψη σχολεία (βίντεο)

Οι καθηγητές καλούνται να εφαρμόσουν το μέτρο της τηλεκπαίδευσης, βάζοντας απουσίες σε όσους μαθητές επιμένουν στο “λουκέτο”.

Της Φωτεινής Νάσσου

Μοιρασμένοι οι μαθητές απέναντι στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για υποχρεωτική τηλεκπαίδευση με απουσίες. Κάποια “κάστρα” καταλήψεων πέφτουν και άλλοι τηρούν στάση αναμονής ως την Δευτέρα.

Από τη μια η τηλεκπαίδευση, που αποτελεί δύσκολη εξίσωση στην πρεμιέρα της και από την άλλη ο φόβος για τις απουσίες που θα παίρνουν οι καταληψίες, οδήγησαν πολλούς μαθητές στην απόφαση να… σπάσουν τα λουκέτα των σχολείων.

Την Δευτέρα στα περισσότερα σχολεία θα γίνουν εκλογές για 15μελή συμβούλια, ενώ και οι καθηγητές έχουν κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας (08:00-11:00)

Σήμερα στα περισσότερα σχολεία που τελούν υπό κατάληψη, δεν εφαρμόστηκε η τηλεκπαίδευση, καθώς οι καθηγητές μάλλον θέλησαν να καλοπιάσουν τους μαθητές και να ανοίξουν τα σχολεία πριν εμφανιστεί το απουσιολόγιο.

Η ΟΛΜΕ καλεί τους καθηγητές να μην υλοποιήσουν τις εντολές του Υπουργείου Παιδείας.

Από τις 80 καταλήψεις των προηγούμενων ημερών στην κεντρική Μακεδονία, μόνο 25 είναι σε ισχύ. Ίδια εικόνα και στην Κρήτη, αλλά και στην Αττική οι καταλήψεις βαίνουν μειούμενες.