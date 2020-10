Πολιτική

Στον “πάγο” ο διορισμός της Ελένης Ζαρούλια στη Βουλή

Τι προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας.

Τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής προανήγγειλε ο πρόεδρος του Σώματος Κώστας Τασούλας, τονίζοντας πως η Ελένη Ζαρούλια δεν πρόκειται να αναλάβει υπηρεσία και να εκδοθεί πράξη ανάληψης καθηκόντων.

Σε δήλωσή του για τον διορισμό της Ελένης Ζαρούλια, ως μετακλητής υπαλλήλου στον πρώην Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χρυσής Αυγής, ο κ. Τασούλας ανέφερε πως «βάσει του Κανονισμού της Βουλής, πρώην Πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Ομάδων δικαιούνται έναν μετακλητό υπάλληλο της επιλογής τους. Το δικαίωμα αυτό έληγε με το πέρας της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου. Με τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής της 26ης/2/2019, το δικαίωμα αυτό παρετάθη και κατά την τρέχουσα βουλευτική περίοδο».

«Είναι αυτονόητο ότι μετά την δικαστική απόφαση της 7ης Οκτωβρίου θα δρομολογηθούν άμεσα οι ενδεδειγμένες τροποποιήσεις στον Κανονισμό της Βουλής. Εν τω μεταξύ δεν πρόκειται να αναλάβει υπηρεσία και να εκδοθεί πράξη ανάληψης καθηκόντων», συμπλήρωσε ο κ. Τασούλας.

Της δήλωσης Τασούλα προηγήθηκαν έντονες αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25.

ΣΥΡΙΖΑ για Τασούλα: Θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη

«Αφού ο κ. Τασούλας, πέντε μέρες πριν την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, διόρισε την υπόδικη νεοναζί Ζαρούλια ως μετακλητή στη Βουλή, αφού με δηλώσεις του επέμεινε ότι είναι “απόλυτο δικαίωμα” του κ. Μιχαλολιάκου και αφού το σύνολο του δημοκρατικού κόσμου αντέδρασε σφόδρα, έσπευσε να δηλώσει ότι θα αλλάξει τον κανονισμό της Βουλής, κατόπιν εορτής», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας:

«Θα ήταν προτιμότερο να παραδεχθεί πως έκανε ανοησία και να ζητήσει απλά μια συγγνώμη. Τόσο αυτός όσο και ο κος Μητσοτάκης,που θεωρεί ότι όλα μπορούν να γίνουν ανεκτά από τη κοινή γνώμη με τη μέθοδο του επικοινωνιακού damage control».