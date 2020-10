Κοινωνία

Ρουβίκωνας: “Καταδρομική επιχείρηση” στο γραφείο του Καραμανλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μεταφορών, έκανε ομάδα αντιεξουσιαστών.

Έφοδο στο κτίριο όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, πραγματοποίησαν μέλη του “Ρουβίκωνα”.

Αφού έγραψαν συνθήματα στους τοίχους έξω από την είσοδο του γραφείου και πέταξαν τρικάκια, αποχώρησαν.

Σε κείμενο που ανήρτησαν στο διαδίκτυο, αναφέρουν μεταξύ άλλων πως «στην Κυβέρνηση θέλουν να υποβαθμίσουν τη δημόσια συγκοινωνία, τουλάχιστον στο κομμάτι του ΟΑΣΑ, έτσι ώστε να στρώσουν το έδαφος για ιδιωτικοποιήσεις».