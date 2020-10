Αθλητικά

Euroleague: με το δεξί στη Μόσχα ο Παναθηναϊκός

Νικηφόρα πέρασαν οι "πράσινοι" από την έδρα της Χίμκι, μετά από 11 χρόνια.

Οι "πράσινοι" ξεκίνησαν νικηφόρα τη φετινή Euroleague, παίρνοντας σπουδαία νίκη στη Μόσχα, η πρώτη στη συγκεκριμένη έδρα μετά από 11 χρόνια.

Με εξαίρεση τα χαμένα ριμπάουντ στην αρχή και τον Μπούκερ που είχε 11 από τους 17 πόντους, ο Παναθηναϊκός τα πήγε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε ακόμα και με 13 (11-24), έχοντας μόλις ένα εύστοχο τρίποντο (Μήτογλου), αλλά σε κακό βράδυ τον Νέντοβιτς.

Η άμυνα δεν ήταν το ίδιο καλή στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Κασελάκης των 5 επιθετικών ριμπάουντ και του μπόλικου ξύλου στην άμυνα. Στο δια ταύτα το 20-29 έγινε έγινε 33-33 με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 39-41 για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έκαναν ώριμο παιχνίδι, έχοντας κακό Νέντοβιτς και 1/12 τρίποντα, αλλά έναν εξαιρετικό Μποχωρίδη (7π. και 3 ριμπ.) και τον Παπαπέτρου να δίνει λύσεις στα δύσκολα.

Το καλό νέο για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ήταν τα 2/2 τρίποντα (το ένα ο Νέντοβιτς) με τους πράσινους στο 23’ να είναι στο +5 (43-48). Η Χίμκι έδειξε χαρακτήρα και με δικό της σερί έκανε το 51-51 (25’) και το ματς γινόταν και πάλι ντέρμπι στη Μόσχα και τους πράσινους να έχουν πολύ κακές επιλογές στην επίθεση. Οι Ρώσοι στο 27’ προηγήθηκαν με πέντε (57-52) με τον Ζάιτσεφ να κάνει ζημιά και τους παίκτες του Βόβορα να έχουν «κολλήσει» και στις δυο πλευρές του γηπέδου. To τρίποντο του Μποχωρίδη από τα 7,5 ήταν ανάσα σε ένα κακό δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό.

Με τον ρυθμό να ανεβαίνει στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ, είτε ήταν ισόπαλες (71-71 στο 35’). Στο 73-71 ο Παναθηναϊκός έκανε σερί λάθη αλλά έστω κι έτσι στα 2’40’’ ισοφάρισε με Παπαγιάννη για το 73-73. Ο Παπαπέτρου στο 1’47’’ κέρδισε ριμπάουντ, έβαλε το καλάθι κέρδισε και φάουλ για το 73-76. Ο Φόστερ με 2/2 έκανε το 73-78, αλλά στα 27'' για το φινάλε ο Μπέρτανς έβαλε ένα απίστευτο τρίποντο χωρίς ισορροπία από το πλάι για το 76-78 και ακόμα δεν είχε κριθεί τίποτα. Ο Παναθηναϊκός με τον Μποχωρίδη έχασε το λέι απ, ο Μπέρτανς όμως αστόχησε στην τελευταία επίθεση και η νίκη πήγε στους "πράσινους".

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 39-41, 62-59