Κορονοϊός - Δήμαρχος Γλυφάδας: Κανένας δάσκαλος δεν πήγε για τεστ, παρά το κρούσμα

Σε μία απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο Γιώργος Παπανικολάου, μετά το κρούσμα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας.

Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη που έκανε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, για τα τεστ κορονοϊού στους δασκάλους του 5ου Δημοτικού Σχολείου της περιοχής του, μετά το κρούσμα που εντοπίστηκε την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει ο κ. Παπανικολάου, οι δάσκαλοι κλήθηκαν να υποβληθούν σε μοριακό τεστ, αλλά δεν προσήλθε κανένας!

Αναλυτικά στην ανάρτηση που έκανε στο Facebook, ο Δήμαρχος Γλυφάδας αναφέρει τα εξής:

«Δεν το χωράει το μυαλό μας, ειλικρινά. Σήμερα, από όλους τους δασκάλους του 5ου Δημοτικού Γλυφάδας, που όφειλαν να κάνουν το τεστ για τον κορονοϊό, δεν πήγε κανένας. Όπως σας ενημερώσαμε χθες, είχαμε κρούσμα κορονοϊού σε εκπαιδευτικό του 5ου Δημοτικού Γλυφάδας. Σπεύσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε την υγεία των εκπαιδευτικών, των παιδιών και των οικογενειών τους.

Μεριμνήσαμε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ώστε, σε μονάδα του ΕΟΔΥ στο κέντρο της Αθήνας, να κάνουν μοριακό τεστ όλοι οι δάσκαλοι του συγκεκριμένου σχολείου, σήμερα κιόλας το πρωί.

Ε, λοιπόν, από το σύνολο των 25 δασκάλων δεν πήγε κανείς! Ενημερώθηκε το σχολείο ότι μπορούν να πάνε είτε το πρωί, πριν το μάθημα, είτε όσοι δεν προλάβουν, μετά το μάθημα. Πήγε μόνο μία δασκάλα που είπε ότι χάθηκε και βρέθηκε αλλού… Ούτε ένας δεν μας ζήτησε να τον διευκολύνουμε σε κάτι, δεν εξέφρασε μια απορία, δεν μας ειδοποίησε καν ότι δεν θα πάει να κάνει το τεστ.

Όποια τυχόν παρανόηση κι αν έγινε από κάποιους, ουδείς μας ρώτησε τίποτα, ουδείς είπε ότι έχει κάποιο πρόβλημα, ουδείς μας ενημέρωσε τι θα γίνει τελικά με τα τεστ – αν για παράδειγμα θα οριστεί νέο ραντεβού.

Αυτό είναι ακατανόητο. Πραγματικά ακατανόητο. Και μάλιστα από τους σεβαστούς μας δασκάλους, που τους εμπιστευόμαστε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, τα παιδιά μας.

Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του».