Ρωσία: Δημοσιογράφος αυτοπυρπολήθηκε, βάζοντας τέλος στη ζωή της (βίντεο)

Είχε προαναγγείλει το αποτρόπαιο τέλος της, μέσω των social media, καθιστώντας το Κρεμλίνο υπεύθυνο για τον θάνατό της.

Η αρχισυντάκτρια ενός ανεξάρτητου ειδησεογραφικού ιστοτόπου αυτοπυρπολήθηκε και πέθανε, μετά την αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι της, στο πλαίσιο μιας έρευνας με στόχο ένα κίνημα της αντιπολίτευσης.

Ο ιστότοπος Koza.Press, που εδρεύει στην πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ, ανέφερε ότι η Ιρίνα Σλαβίνα έβαλε τέλος στη ζωή της μπροστά από το κτίριο της γενικής διεύθυνσης της τοπικής Αστυνομίας.

Οι τοπικές Αρχές ωστόσο δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο θάνατός της συνδέεται με τις αστυνομικές έρευνες, δεδομένου ότι η Σλαβίνα δεν ήταν παρά μόνο μάρτυρας στην υπόθεση.

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, η Σλαβίνα έγραψε στο Facebook: «Σας ζητώ να καταστήσετε υπεύθυνη για τον θάνατό μου τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, την δείχνει να τυλίγεται στις φλόγες.

Φίλοι της Σλαβίνα είπαν ότι ο ενημερωτικός ιστότοπος δημοσίευε άρθρα που έκαναν αντιπολίτευση στο Κρεμλίνο. Το Koza.Press έγραψε ότι η δημοσιογράφος υπέκυψε στα τραύματά της, μια πληροφορία που επιβεβαίωσε και ο σύζυγός της. Λίγο αργότερα ωστόσο ο ιστότοπος δεν ήταν πλέον προσβάσιμος.

Την Πέμπτη η Σλαβίνα ανέφερε ότι αστυνομικοί και άνδρες των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας εισέβαλαν στο διαμέρισμά της, νωρίς το πρωί. Αναζητούσαν στοιχεία για τις σχέσεις της με την “Ανοιχτή Ρωσία”, το αντιπολιτευόμενο κίνημα που ίδρυσε ο πρώην ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο των Αρχών. «Δεν έχω τίποτα», τόνισε εκείνη, διευκρινίζοντας ότι οι αστυνομικοί κατέσχεσαν σημειωματάρια, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της, φορητούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα που ανήκαν στον σύζυγο και την κόρη της.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, που αναρρώνει στο Βερολίνο μετά τη δηλητηρίαση του στη Ρωσία, χαρακτήρισε «φρικτό» τον θάνατο της Ιρίνα Σλαβίνα υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές Αρχές «την οδήγησαν στην αυτοκτονία».