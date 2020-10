Αθλητικά

BCL: Θριαμβευτικά στον τελικό η ΑΕΚ

Η ομάδα του Παπαθεοδώρου "ισοπέδωσε" την Σαραγόσα στο ΟΑΚΑ.

Πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του Final-8 του Basketball Champions League, που φιλοξενείται στο ΟΑΚΑ, πήρε η ΑΕΚ. Η Ένωση συνέτριψε την ισπανική Σαραγόσα με 99-75, στα ημιτελικά της διοργάνωσης, και πήρε το «εισιτήριο» για την καταληκτική αναμέτρηση, όπου την Κυριακή (4/10, 20:00) απέναντι στην Μπούργκος θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο του BCL στην ιστορία της, μετά το θρίαμβο του 2018.

Ο αμυντικός «βράχος» που τοποθέτησε η ΑΕΚ στη Σαραγόσα στο πρώτο ημίχρονο, έχρισε πρόωρο νικητή την Ένωση. Οι «κιτρινόμαυροι» έκλεισαν όλους τους διαδρόμους, κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και με διάθεση στο κομμάτι της δημιουργίας, ξέφυγαν στο πρώτο δεκάλεπτο με +11 (26-15), για να πάρουν το δρόμο προς τα αποδυτήρια έχοντας εκτοξεύσει τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο -όπως αποδείχθηκε- +21 (53-32). Τυπικής διαδικασίας η επανάληψη, με τη Σαραγόσα να σηκώνει... λευκή πετσέτα, αδυνατώντας να περιορίσει τα επιθετικά όπλα της ΑΕΚ.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Ταϊρίς Ράις, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους και 5 ασίστ, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του αναδείχθηκαν οι Κιθ Λάνγκφορντ (18π.), Ματ Λοτζέσκι (11π.), Γιανίκ Μορέιρα (10π.), Λίνος Χρυσικόπουλος (10π.) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (10π.). Από τη Σαραγόσα, η οποία δεν απείλησε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, ξεχώρισε ο Ντι Τζέι Σίλι με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 53-32, 83-57, 99-75