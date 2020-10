Κοινωνία

Κορονοϊός - Γιαννόπουλος στον ΑΝΤ1: υπάρχουν ιδρύματα που κρύβουν κρούσματα (βίντεο)

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" μιλώντας στον ΑΝΤ1. Πόσα τεστ έγιναν στη δομή, γιατί υπήρξε καθυστέρηση.

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο πρόεδρος του συλλόγου “Το Χαμόγελο του Παιδιού” Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”, με αφορμή τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε δομή του Οργανισμού στο Μοσχάτο.

Όπως είπε ο κ. Γιαννόπουλος, το “Το Χαμόγελο του Παιδιού” δεν είναι το μόνο ίδρυμα με κρούσματα κορονοϊού, αλλά υπάρχουν κι άλλα που το κρύβουν… “Κάποια ιδρύματα παιδικής προστασίας έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία και το κρύβουν. Υπάρχουν ιδρύματα που παρουσιάστηκαν κρούσματα και το έκρυψαν για να μην εκτιθούν” είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε ότι στη δομή στο Μοσχάτο, όπως και στις άλλες δομές του Οργανισμού, είχαν ληφθεί από νωρίς όλα τα μέτρα προστασίας. Ωστόσο, ένας 17χρονος, στις 27 Σεπτεμβρίου, παρουσίασε πυρετό, 38.6, μπήκε στο ειδικό δωμάτιο και ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ.

“Την επόμενη ημέρα παρουσίασε πυρετό και η παιδαγωγός και έτσι κρούσαμε τον κώδωνα στον ΕΟΔΥ. Ήρθαν όμως την Τετάρτη και συγκεκριμένα έστειλαν την Περιφέρεια. Έκανε μάλιστα τεστ σε 17 άτομα, από τα 19 παιδιά και τους 15 εργαζομένους της δομής, ενώ έπρεπε όλοι να περάσουν από τεστ” κατήγγειλε.

“Την Παρασκευή βγήκαν τα αποτελέσματα. Ο 17χρονος ήταν τελικά θετικός, όπως και άλλα δύο παιδιά και μια παιδαγωγός. Το απόγευμα έγινε ιχνηλάτηση και μιλήσαμε με τον κ. Χαρδαλιά” κατέληξε ο κ. Γιαννόπουλος.